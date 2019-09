Jouk Oosterhof geselecteerd voor de Taylor Wessing Portrait prize in Londen

Fotografen werden opnieuw aangemoedigd om werken zoals bijvoorbeeld een fotoserie in te dienen als aanvulling op enkele portretten, en er was geen minimumformaat vereist voor afdrukken.



In het derde jaar van de wedstrijd voor digitale inzending werden de prijswinnende foto's en de foto's die werden geselecteerd voor opname in de tentoonstelling gekozen uit 3.700 inzendingen van 1.611 fotografen uit 70 landen. Er zijn in totaal 55 portretten van 31 kunstenaars geselecteerd voor weergave, waarvan 13 inzendingen een serie zijn.