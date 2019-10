Nikon sponsor van de Marilyn Stafford FotoReportage Award 2019

De in de Verenigde Staten geboren en in het Verenigd Koninkrijk gevestigde, gerenommeerde fotografe Marilyn Stafford stelde de onderscheiding in 2017 in om vrouwen in dit vakgebied te helpen de erkenning te krijgen die ze verdienen.



Marilyn's eigen documentairefotografie over Algerijnse vluchtelingen in TunesiŽ werd beroemd en haalde in 1958 de voorpagina van The Observer, waardoor de benarde situatie van de vluchtelingen onder de aandacht van de wereld werd gebracht.



De nu jaarlijkse onderscheiding stelt 2000 Engelse pond ter beschikking om een professionele vrouwelijke fotograaf in staat te stellen een documentair fotoverslag te maken. Daarnaast biedt het een platform aan vrouwelijke fotografen, binnen het traditioneel door mannen gedomineerde vakgebied van de fotojournalistiek , waarop ze hun werk kunnen promoten.



Het optreden van Nikon als sponsor doet recht aan de voortdurende inzet van het bedrijf om vrouwelijk talent binnen de fotografiebranche te koesteren.