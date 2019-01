De winnende foto van vorig jaar van Bartlomiej Jurecki

Faces of the World

Wat houdt het 'Faces of the world' thema in?

Wat zie jij door de lens als zijnde het gezicht van deze wereld?

Wie of wat is voor jou het gezicht van deze wereld?

Is dit daadwerkelijk een gezicht van een persoon?

Of is dit een landschap of plek op de wereld die jij met je camera hebt vastgelegd?

Hoe beleef jij als fotograaf onze wereld? Is het een schitterend paradijs of juist niet?

Zijn het de wereldse problemen?

Ken jij iemand of een groep mensen, die voor jou het gezicht van de wereld zijn?

Het thema voor de wedstrijd was 'Human Nature', kijken door de ogen van Van Gogh. Wat zou Van Gogh op camera hebben vastgelegd? Die vraag was samen met zijn uitspraak 'Als je echt van de natuur houdt, zul je schoonheid overal vinden!' de inspiratie voor de fotowedstrijd.Er werden 660 foto's ingestuurd door 250 fotografen met een aanzienlijk deel uit het buitenland. Door een jury zijn de beste 50 foto's uitgekozen en vervolgens de 3 winnende. Het thema voor de Vincent van Gogh Photo Award 2019 is: Faces of the World.Het thema voor 2019 is dus Faces of the World, waarbij je je moet laten inspireren op een hedendaagse manier alsof je door de ogen van Vincent van Gogh kijkt. Probeer 'out of the box' te denken zoals Vincent het destijds deed en daar mensen mee te verrassen. Laat je camera als het ware de kwast zijn.Eigenlijk is het een heel breed thema, met veel mogelijkheden en vrijheid voor de fotografen.