Winnaars Sony World Photography Awards 2020

Mike Trow, voorzitter van de Professional-wedstrijd, benadrukt: De winnaar van dit jaar komt uit de categorie Creative. Deze bestaat uit een briljante reeks afbeeldingen die een krachtig visueel verslag biedt van hoe ontbossing hand in hand gaat met de vernietiging van gemeenschappen en volkeren.



De beoordeling van dit jaar was uitdagend - er waren een aantal buitengewone verhalen en beeldensets die de algemene titel hadden kunnen winnen, maar Seeds of Resistance viel echt op. Pablo komt uit Uruguay en dit project is heel persoonlijk voor hem als fotograaf.



De inspanning die nodig is om deze serie te bedenken, te produceren en te filmen, is in alle opzichten lovenswaardig.



In reactie op zijn overwinning zei Pablo Alberngo: Met deze belangrijke prijs zie ik twee overwinningen. Ten eerste de mogelijkheid om de verhalen van de traditionele gemeenschappen van de Amazone te vertellen door de mensen te laten zien die nog steeds vechten, niet alleen voor hun toekomst, maar voor die van iedereen.



We moeten verder kijken dan de bomen, het zuurstof en de 'onontdekte' soorten van het regenwoud.



Ten tweede dat de prijs voor fotograaf van het jaar is geland in Latijns-Amerika, een continent dat historisch door de ogen van buitenlanders wordt verteld. Ik hoop dat veel meer fotografen uit onze regio zullen blijven bijdragen met onze stemmen, en zo de geweldige gemeenschap van Latijns-Amerikaanse vertellers te versterken.