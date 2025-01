Fotografieboeken met 25 procent korting

Het gaat in de actie niet alleen om onze eigen Fotografiebijbels. We geven ook 25 procent korting op boeken die geschreven zijn door experts die bij Photofacts Academy een videocursus verzorgen.



Nu mogen we (met dank aan de Wet op de Vaste Boekenprijs) niet zomaar korting geven op boeken. Daarom geven we je eigenlijk korting op ons jaarlidmaatschap. De boeken zijn dus alleen met korting te bestellen als je ook jouw lidmaatschap verlengd of nu lid wordt.



Dat is sowieso een goede deal, want naast de boeken krijg je dan ook direct een jaar lang toegang tot meer dan 110 verschillende fotografiecursussen. Cursussen die weer perfect aansluiten op de boeken die je besteld.



Op het lidmaatschap zelf geven we je bovendien ook een mooie korting. In plaats van 179 euro betaal je nu slechts 119 euro. Mooi 60 euro bespaard dus! Nog los van die 25 procent korting op de boeken.



Bij je lidmaatschap kun je ook één boek helemaal gratis (of met een flinke korting) ontvangen.



Doordat je het lidmaatschap ook nodig hebt, is er een extra stap om met de actie mee te kunnen doen (als je niet al lid bent).



Stap 1

Meld je aan voor een 14 dagen gratis proeflidmaatschap. Deze stap is dus niet nodig als je al lid bent of ooit een proeflidmaatschap gehad hebt. Dan kun je inloggen en daarna direct naar stap 2.



» Gratis proeflidmaatschap



Stap 2

Upgrade naar een jaarlidmaatschap (met korting op het lidmaatschap en de boeken).



» Upgrade naar het lidmaatschap



That's it. In de tweede stap kun je de boeken kiezen die je wilt. Je hoeft je zeker niet te beperken tot één boek, dat zou zonde zijn van de actie. Selecteer dus alle boeken waar je interesse in hebt. Zo maak je maximaal gebruik van jouw voordeel.