Grijs weer? Maak er een zwart-witfoto van

Wanneer er toch geen kleur in het landschap is, waarom ga je dan niet fotograferen in zwart-wit? Elke restje kleur haal je dan weg, waardoor je de kans krijgt om heel grafische beelden te maken.



Kijk naar de vormen van takken, naar objecten in water, en alles waar contrast in zit. Zet desnoods je camera op het beeldprofiel monochroom, want dat helpt je kijken in zwart-wit.