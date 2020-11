Winnaars Photofacts Academy 7 jaar winactie

En de winnaars zijn...





Lid Naam Prijs Met dank aan 805 Wim Canon EOS RP + 24-105mm Canon Nederland 80542 Jolanda Eizo ColorEdge CS2740 Eizo 32140 Martine Wacom Cintiq 16 Wacom 56 Theo Fuijfilm X-T200 Fujifilm 74832 Martien DJI mavic Mini Photofacts

Lid Naam Prijs Met dank aan 49582 Linda Manfrotto statief Camernu.nl 64996 Ted XPozer 4-pack XPozer 86405 H.J. Jaarabo Natuurfotografie Magazine Pixfactory 521 Daniel Jaarabo Natuurfotografie Magazine Pixfactory 5475 Jan Boek: Mooiste Fotolocaties Pixfactory 400 John Boek: Mooiste Fotolocaties Pixfactory 10 Coby Praktijkboek Natuurfotografie NXT LVL Pixfactory 555 Sandra Praktijkboek Natuurfotografie NXT LVL Pixfactory 79698 R. Praktijkboek Natuurfotografie NXT LVL Pixfactory 3428 Roland Praktijkboek Natuurfotografie NXT LVL Pixfactory 50062 Michel Praktijkboek Natuurfotografie NXT LVL Pixfactory 48624 Tessa Praktijkboek Natuurfotografie NXT LVL Pixfactory 85929 Bjorn Porfolio review Frank Doorhof 2536 Ronald Live portretfotografie workshop Elja Trum 63639 Nanda Live portretfotografie workshop Elja Trum 71997 Doortje Live portretfotografie workshop Elja Trum 159 Janny Live portretfotografie workshop Elja Trum 11410 Saskia Live portretfotografie workshop Elja Trum 50124 Paul Elinchrom Tube Bag Fotoflits 78257 Michel Elinchrom Tube Bag Fotoflits 85998 Hans Elinchrom Tube Bag Fotoflits 63342 Steven Elinchrom ProTec bag Poly Fotoflits 86326 Carla 24Bottles Clima fles 500ml Fotoflits 49304 Cindy Elinchrom Tube Bag Small Fotoflits 75976 Roland Elinchrom Tube Bag Small Fotoflits 75866 Mariëlle 60x90cm Dibond afdruk Profotonet 5886 Jan Verlenging jaarlidmaatschap Photofacts 43080 Peter Verlenging jaarlidmaatschap Photofacts 4839 Clement Verlenging jaarlidmaatschap Photofacts 1562 Peter Verlenging jaarlidmaatschap Photofacts 54418 Mary Verlenging jaarlidmaatschap Photofacts 35736 R.W. Verlenging jaarlidmaatschap Photofacts 10471 Ria Verlenging jaarlidmaatschap Photofacts 4123 Marie Verlenging jaarlidmaatschap Photofacts 892 André Verlenging jaarlidmaatschap Photofacts 32793 Dirk Verlenging jaarlidmaatschap Photofacts 86194 Jelle Classroom in a Book Van Duuren Media 4296 Wim XP-PEN tekentablet XP-Pen 86498 Rob XP-PEN tekentablet XP-Pen 44107 Michiel Boek: De Portretbijbel Photofacts 31892 Jos Boek: De Portretbijbel Photofacts 85000 Willem Boek: De Portretbijbel Photofacts 40784 Annemie Boek: De Portretbijbel Photofacts 64113 J.G. Boek: De Portretbijbel Photofacts 86753 Yolanda Boek: De Fotografiebijbel Photofacts 10630 Nico Boek: De Fotografiebijbel Photofacts 87191 Wendy Boek: De Fotografiebijbel Photofacts 56254 Ellen Boek: De Fotografiebijbel Photofacts 86386 Jos Boek: De Fotografiebijbel Photofacts 58173 René Boek: De Fotografiebijbel Photofacts 46655 Marjon Boek: De Fotografiebijbel Photofacts 86574 Jasper Boek: De Fotografiebijbel Photofacts 83408 An Boek: De Fotografiebijbel Photofacts 76402 René Boek: De Fotografiebijbel Photofacts 5971 Anna Boek: Van Opname tot Afdruk Photofacts 43734 Gerda Boek: Van Opname tot Afdruk Photofacts 9467 Eelco Boek: Van Opname tot Afdruk Photofacts 6392 John Boek: Van Opname tot Afdruk Photofacts 63261 Wim Boek: Van Opname tot Afdruk Photofacts 8675 Aleks Boek: Fotograferen in elke Situatie Photofacts 81824 Monique Boek: Fotograferen in elke Situatie Photofacts 77166 Erica Boek: Fotograferen in elke Situatie Photofacts 71650 Nicoline Boek: Flash! Photofacts 57402 Cor Boek: Flash! Photofacts 4873 Armand Boek: Flash! Photofacts 81854 Gerrit Boek: Flash! Photofacts 49617 Anneke Boek: Flash! Photofacts 62974 Ilse Boek: Flitsen (natuur) Photofacts 39292 Frank Boek: Flitsen (natuur) Photofacts 74780 R. Boek: Flitsen (natuur) Photofacts 5441 Sandra Boek: Flitsen (natuur) Photofacts 2148 Twan Boek: Flitsen (natuur) Photofacts 339 Rudy Boek: Photoshop Lagem Photofacts 34062 Sonja Boek: Photoshop Lagem Photofacts 37460 Ludwine Boek: Photoshop Lagem Photofacts 37551 Andy Boek: Photoshop Lagem Photofacts 71204 Hub Boek: Photoshop Lagem Photofacts 87261 Tom JerkStopper cable ties 10pack TetherTools 86635 Arjan JerkStopper cable ties 10pack TetherTools 59445 Miranda JerkStopper cable ties 10pack TetherTools 34726 Jantine Cable Organization Case TetherTools 86225 Dania Cable Organization Case TetherTools 39278 dania Cable Organization Case TetherTools

De eerste 5 winnaars gaan we van boven naar onderen benaderen. Iedereen in deze groep mag kiezen welk cadeau zijn of haar voorkeur heeft. Uiteraard krijgt de eerste winnaar de eerste keuze, enzovoorts. Wat nu achter de namen staat is dus niet per se de gewonnen prijs.Alle winnaars ontzettend gefeliciteerd!Je ontvangt van ons in de komende dagen een mailtje over hoe je je prijs kunt ophalen of waar wij hem naar toe kunnen sturen.