Zomeractie: 3 maanden Photofacts Academy + Vakantie Doeboek voor slechts 39 euro

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Zomeractie: 3 maanden Photofacts Academy + Vakantie Doeboek voor slechts 39 eurodinsdag 14 juli 2026, 09:42 door Elja Trum | 144x gelezen | 0 reacties
De zomer is misschien wel de fijnste periode om met fotografie bezig te zijn. Je bent vaker buiten, het licht blijft langer mooi, je bezoekt nieuwe plekken en er zijn volop momenten die het waard zijn om vast te leggen.
Daarom hebben we deze zomer een speciale actie bij Photofacts Academy: je krijgt 3 maanden toegang tot alle cursussen voor slechts 39 euro. En als extra ontvang je ook nog het gloednieuwe Photofacts Vakantie Doeboek.
» Bekijk de zomeractie
Deze zomer betere foto’s maken
Of je nu op vakantie gaat naar het buitenland, een paar dagen in eigen land weg bent of gewoon thuis geniet van de zomer: overal zijn mooie foto’s te maken. Vaak zit het verschil niet in de plek waar je bent, maar in hoe je kijkt.
Met de cursussen van Photofacts Academy leer je bewuster fotograferen. Denk aan beter omgaan met licht, sterkere composities maken, mooiere portretten fotograferen, je landschapsfoto’s verbeteren of je vakantiefoto’s achteraf mooier bewerken in Lightroom.
Met deze zomeractie kun je drie maanden lang onbeperkt aan de slag met ons volledige cursusaanbod. Je krijgt toegang tot meer dan 125 cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking.
Inclusief het Photofacts Vakantie Doeboek
Speciaal voor deze actie hebben we het Photofacts Vakantie Doeboek gemaakt. Dit digitale doeboek helpt je om tijdens de zomer bewuster en creatiever te fotograferen.
In het doeboek vind je praktische tips en inspiratie rond onderwerpen als:
- compositie;
- licht;
- mensen fotograferen op vakantie;
- straatjes, dorpjes en steden;
- landschappen, zee, bergen en natuur;
- details en macro;
- smartphonefotografie;
- beweging en lange sluitertijden;
- avond-, nacht- en sterrenfotografie;
- creatief fotograferen als je even vastloopt;
- selecteren, bewerken en bewaren na thuiskomst.
Het doeboek is geen technisch handboek waar je eerst uren voor moet gaan zitten. Het is juist bedoeld om mee te nemen in je vakantiegevoel. Korte uitleg, praktische tips en veel ideeën die je direct kunt proberen.
Bij veel onderwerpen verwijzen we bovendien naar bijpassende cursussen binnen Photofacts Academy. Zo kun je eerst een korte tip lezen in het doeboek en daarna meteen verder leren in de Academy.
Voor camera én smartphone
Je hoeft geen dure apparatuur te hebben om mee te doen. Natuurlijk kun je de tips gebruiken met je systeemcamera of spiegelreflex, maar ook met je smartphone kun je tegenwoordig verrassend goede vakantiefoto’s maken.
Het belangrijkste is dat je bewuster gaat kijken naar licht, achtergrond, standpunt en moment. Juist daar helpt het Vakantie Doeboek je bij.
Ideaal voor de zomermaanden
De 3 maanden toegang geven je ruim de tijd om deze zomer echt met fotografie bezig te zijn. Je kunt bijvoorbeeld eerst een cursus volgen over compositie of reisfotografie, vervolgens tijdens je vakantie oefenen met de tips uit het doeboek en daarna je foto’s bewerken met onze Lightroom-cursussen.
Zo haal je veel meer uit de foto’s die je deze zomer maakt.
Geen automatische verlenging
De zomeractie is lekker laagdrempelig. Voor 39 euro krijg je 3 maanden toegang tot Photofacts Academy én het Vakantie Doeboek. Daarna stopt je toegang automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
Bevalt Photofacts Academy goed, dan kun je natuurlijk altijd besluiten om daarna lid te blijven.
Doe mee met de Photofacts zomeractie
Wil je deze zomer thuiskomen met mooiere foto’s? Dan is dit een mooi moment om Photofacts Academy uit te proberen.
Voor slechts 39 euro krijg je:
✓ 3 maanden toegang tot alle cursussen van Photofacts Academy;
✓ toegang tot meer dan 125 cursussen over fotografie en fotobewerking;
✓ het nieuwe digitale Photofacts Vakantie Doeboek;
✓ volop inspiratie om deze zomer direct betere foto’s te maken;
✓ geen automatische verlenging.
Doe mee met de zomeractie en maak deze zomer foto’s waar je straks met plezier op terugkijkt.
» Bekijk de zomeractie
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum