Zomeractie: 3 maanden Photofacts Academy + Vakantie Doeboek voor slechts 39 euro



Bij veel onderwerpen verwijzen we bovendien naar bijpassende cursussen binnen Photofacts Academy. Zo kun je eerst een korte tip lezen in het doeboek en daarna meteen verder leren in de Academy.





Voor camera én smartphone

Ideaal voor de zomermaanden

Geen automatische verlenging

Doe mee met de Photofacts zomeractie

Je hoeft geen dure apparatuur te hebben om mee te doen. Natuurlijk kun je de tips gebruiken met je systeemcamera of spiegelreflex, maar ook met je smartphone kun je tegenwoordig verrassend goede vakantiefoto’s maken.Het belangrijkste is dat je bewuster gaat kijken naar licht, achtergrond, standpunt en moment. Juist daar helpt het Vakantie Doeboek je bij.De 3 maanden toegang geven je ruim de tijd om deze zomer echt met fotografie bezig te zijn. Je kunt bijvoorbeeld eerst een cursus volgen over compositie of reisfotografie, vervolgens tijdens je vakantie oefenen met de tips uit het doeboek en daarna je foto’s bewerken met onze Lightroom-cursussen.Zo haal je veel meer uit de foto’s die je deze zomer maakt.De zomeractie is lekker laagdrempelig. Voorkrijg je 3 maanden toegang tot Photofacts Academy én het Vakantie Doeboek. Daarna stopt je toegang automatisch. Je zit dus nergens aan vast.Bevalt Photofacts Academy goed, dan kun je natuurlijk altijd besluiten om daarna lid te blijven.Wil je deze zomer thuiskomen met mooiere foto’s? Dan is dit een mooi moment om Photofacts Academy uit te proberen.Voor slechtskrijg je:✓ 3 maanden toegang tot alle cursussen van Photofacts Academy;✓ toegang tot meer dan 125 cursussen over fotografie en fotobewerking;✓ het nieuwe digitale Photofacts Vakantie Doeboek;✓ volop inspiratie om deze zomer direct betere foto’s te maken;✓ geen automatische verlenging.