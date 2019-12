Beeldvoorziening: Gun jezelf een stevig fundament in fotografie

Enthousiaste deelnemers die alles uit hun camera willen halen, kijken mij vol verwachting aan. Ze hebben al van alles gelezen over fotografie, sites bekeken, blogs gelezen, gegoogled en overleggen driftig hun bij elkaar gesprokkelde kennis.



En die kennis is inderdaad nogal gefragmenteerd, als een puzzel waar stukjes aan ontbreken of die verkeerd in elkaar gezet is. Het schiet alle kanten op; (nieuwe) functies van de camera's, voor- en nadelen van verschillende type camera's en objectieven, kleurprofielen, calibratie, bits en bites. Van alles vliegt over tafel.