Oculair instellen hoe doe je dat?

Nu zoek je door het oculair naar een onderwerp wat goed zichtbaar is en niet te ver weg staat.



Heb je dit gevonden dan druk je de ontspanknop half in, waardoor je camera scherpstelt op je onderwerp. Als het goed is is je onderwerp nu wazig.



Vervolgens draai je het wieltje langzaam tegen de klok in, dus richting de min. Zodra het beeld scherp is, stop je direct want het oculair staat nu goed ingesteld op jouw ogen!



Denk je dat je te ver naar de min hebt doorgedraaid begin dan nog een keer van vooraf aan!



Pas op dat je niet te ver naar de min draait, als je dat doet gaan je ogen accommoderen. Je ogen gaan dan het teveel min zelf corrigeren.



Als je gaat accommoderen denk je een scherper beeld te hebben, het beeld wordt eigenlijk alleen kleiner en zwarter niet scherper. Als je tijdens het fotograferen steeds moet accommoderen is dat vermoeiend en dat kan hoofdpijn veroorzaken.



Het is even een gedoetje maar als je je oculair eenmaal hebt ingesteld, blijft dit onveranderd en heb je er lange tijd profijt van.





Hoekzoeker

Wil je graag dingen laag bij de grond fotograferen zoals paddenstoelen en heb je nu een camera waarbij je alleen door het oculair kan kijken en niet via een display, dan herken je het dat je vaak je nek aan het verkrampen bent.Hier hebben de meeste cameramerken wat op gevonden, de zogenoemde hoekzoeker. Deze plaats je op je oculair en je kan van bovenaf door je oculair kijken. Het van bovenaf kijken is wel even wennen.Bijkomend voordeel is, dat de hoekzoekers een vergrotend beeld kunnen geven, waardoor je eenvoudigere kunt scherpstellen. Vergeet niet de scherpstelling van je hoekzoeker goed in te stellen, net als bij je oculair!