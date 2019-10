Nature talks photo festival 2019

Naast deze wereldberoemde fotografen wordt ook een podium geboden aan nieuw of jong talent. Zo zal Wenche Dahle aanwezig zijn, een artistieke Noorse dame die verrassend beeld maakt waar je naar blijft kijken!





Bomvol basisprogramma

Niet alleen het hoofdprogramma met alle internationale toppers biedt je weer keuzestress... Ook het basisprogramma zit weer bomvol prachtige verhalen. Zo neemt fotograaf/reisleider Peter van der Veen je mee op zijn zoektocht naar het grootste oerschaap van de wereld: de Muskusos!Met sledehonden door weidse witte landschappen en slapend in een tent bij -26 graden Celsius, de temperatuur in de zaal zal er niet hoger op worden.Ook mag Rob Blanken weer worden verwelkomd. Nu hij tijd genoeg heeft om bijna fulltime met fotografie bezig te zijn lijkt hij productiever dan ooit.Keer op keer pakt hij prijzen of eervolle vermeldingen bij internationale fotowedstrijden en tijdens het festival komt hij laten zien dat dat niet voor niets is!