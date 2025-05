Volg workshops, podcastopnamen en lezingen op de Fotofair

Over een maand is het weer zover: de Fotofair. Dit gezellige evenement voor fotografen is te bezoeken in Eersel (Noord Brabant) op zaterdag 21 en zondag 22 juni. Wij zijn zelf ook aanwezig en je kunt bij ons naast lezingen ook de live opnames van de 30 Minuten Sluitertijd podcast bijwonen.





30 Minuten Sluitertijd

Mocht je hem nog niet luisteren, dan is het zeker een aanrader. De pocast 30 Minuten Sluitertijd van Niels de Kemp en Michiel Heijmans. Elke week praten de twee fotovrienden 30 minuten lang over allerlei fotografieonderwerpen.