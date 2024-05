Bezoek 1 en 2 juni de Fotofair 2024

De Fotofair wordt in de buitenlucht gehouden bij een recreatieterrein. Je kunt er optioneel en tegen extra betaling ook diverse workshops en masterclasses volgen.



Tijdens de beurs kun je ook de stands bezoeken van de diverse merken, zoals Sony, Canon, Nikon, Fujifilm en OM System. We staan dit jaar ook weer op de beurs, dus kom vooral ook even gedag zeggen.



De beurs start beide dagen om 9:30 en sluit om 17:00 uur. Met het openbaar vervoer is het terrein helaas moeilijk te bereiken, maar parkeren is gratis.



» Meer informatie op Fotofair.nl



