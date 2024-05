Gratis live online sessie: 10 Tips voor Fraaie Fotobewerkingen in Lightroom Classic

Aanstaande donderdag om twee uur 's middags lanceert Nando zijn nieuwste boek: de Lightroombijbel. Dat doen we met een gratis online sessie waar jij ook bij kunt zijn! Je krijgt dan 10 tips voor Lightroom Classic Ún er is natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen.





De Lightroombijbel

De sessie is donderdag 23 mei om 14 uur 's middags. Je kunt de link hieronder gebruiken om mee te doen. Doe mee met de lancering - 10 Tips sessie (klik aanstaande donderdag 23 mei om 14:00 uur)Mocht je er niet bij kunnen zijn, we zullen de opname achteraf beschikbaar maken. Je mist dan natuurlijk wel de mogelijkheid om vragen te stellen.Lightroom Classic is het populairste programma voor het bewerken van foto's. Het heeft ontzettend veel mogelijkheden om jouw foto's razendsnel om te zetten naar Instagram kunstwerkjes of professionele afdrukken voor een expositie.Maar welk gereedschap gebruik je nu wanneer? En welke bewerking werkt het beste op jouw foto's?In dit boek laat Lightroom Classic expert Nando Harmsen zien hoe je van jouw foto's meesterwerkjes maakt.