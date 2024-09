Bewerk je foto's als een pro

Als je een mooie foto gemaakt hebt zit je eigenlijk pas op de helft van het werk. De andere helft is de bewerking van de foto. Dat kan het verschil maken tussen een aardige plaatje en een top foto. De fotobewerking is dus erg belangrijk.



De meeste fotografen gebruiken voor het bewerken van hun foto's Adobe Lightroom Classic. Met dit programma organiseer je niet alleen je foto-archief, maar je maakt er ook de prachtigste bewerkingen mee.



Wil jij jouw foto's ook als een pro kunnen bewerken? Dan heb ik nu de ideale oplossing.



Een paar maanden geleden brachten we namelijk de Lightroombijbel uit. Dit boek, geschreven door Lightroom expert Nando Harmsen, geeft je 101 praktische tips voor fraaie fotobewerkingen. Nando verzorgt bovendien veel van onze online cursussen over Lightroom Classic op Photofacts Academy.



We hebben nu een gave aanbieding waarbij je zowel het boek, een live online sessie met Nando (stel jouw Lightroom Classic vragen) en de cursussen krijgt. Owh, en nog zo'n 100 andere cursussen erbij.



» Maak gebruik van de Lightroombijbel actie (159 euro voordeel)