Recensie: Ontdek Photoshop Elements 2022

André update overigens ook jaarlijks zijn cursus Photoshop Elements bij Photofacts Academy. De updates van dit jaar zie je binnenkort ook verschijnen. In het boek wordt ook verwezen naar de video's (die je dan gratis kunt bekijken).Bij het boek ontvang je sowieso ook een maand gratis toegang tot alle (meer dan 85) cursussen op Photofacts Academy, zodat je nog veel meer nuttige dingen kunt oppikken om je fotografie te verbeteren.Dit boek is ideaal voor iedereen die wil starten met het bewerken van zijn of haar foto's met Photoshop Elements. Iemand die 'de echte' Photoshop nog een stap te complex vind zal met behulp van dit boek zeker zijn weg vinden in dit programma.Een handige aanvulling zijn de video's waarbij je André echt bezig ziet om de bewerkingen te doen, zodat je het perfect na kunt doen.Photoshop Elements 2022 bevat 256 pagina's. Het gaat 29,99 euro kosten, maar is nu in de voorverkoop tot 20 december 2021 nog te bestellen voor 24,99 euro. Op 20 december komt het boek dan ook beschikbaar.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ook