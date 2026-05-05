Yes! De Fashionfotobijbel is naar de drukker! Ontvang hem gratis!

dinsdag 5 mei 2026, 07:14 door Elja Trum | De Fashionfotobijbel is naar de drukker!
Fashionfotografie is portretfotografie on steroids. In onze nieuwste Fotobijbel duik je met behulp van fashionfotograaf Anniek Snoeijs in de wereld van fashionfotografie. Met 101 concrete tips voor fascinerende fashionfoto's.
Het organiseren van je eerste fashionshoot kan een grote uitdaging zijn. Geen zorgen! We beginnen stap voor stap en zo ontdek jij hoe jij je eigen fashionshoots kan organiseren.
Vol zelfvertrouwen weet jij de volgende keer hoe jij die sterke of sprekende fashionfoto maakt. Of het nu voor een editorial shoot is, voor je portfolio of misschien wel voor een commerciële opdracht.
Vanaf nu weet jij precies hoe jij de volgende shoot vloeiend laat verlopen en met sterke beelden thuis komt.
In dit boek krijg je van Anniek praktische, direct toepasbare tips waarmee je voortaan de meest fascinerende fashionfoto's maakt.
Je ontdekt bijvoorbeeld:
- De technische aspecten waar je rekening mee kan houden als fashionfotograaf
- Hoe jij je fotoshoot goed kan voorbereiden zodat je geen stress hebt tijdens de shoot
- Verschillende manieren om je modellen aan te sturen en te zorgen voor een fijne sfeer op de set
- Hoe jij je portfolio op kan bouwen als beginnend fashionfotograaf en hoe je in contact komt met stylisten en visagisten
- Een creatieve twist voor je fashionfoto’s waardoor de kijker langer naar je foto's blijft kijken
- Hoe je werkt in een studio en op locatie
- De belangrijkste tip: heel veel vlieguren maken waardoor jij je stijl ontwikkelt!
Met dit boek willen we je inspireren om prachtige fashionfoto's te maken. Niet met lange technische verhalen, maar met 101 praktische en eenvoudige tips en voorbeelden.
De opzet is hetzelfde als onze andere Fotobijbels; per pagina wordt een tip gegeven en die tip is uiteraard voorzien van een bijpassende foto. De tips zijn telkens lekker kort en je hoeft het boek niet per se van voor tot achter door te nemen. Je kunt gewoon een willekeurige pagina openslaan de de tip die daar staat lezen.
Het boek bestaat uit 12 hoofdstukken: De start als fashionfotograaf - Apparatuur, benodigdheden en software - De voorbereidingen voor een fashionshoot - Werken met modellen - Werken met een creatief team - De opbouw van een modeserie - Fashionshoot in de studio - Fashionshoot op locatie - Licht in de studio en op locatie - Het kledingstuk tot zijn recht laten komen - Kleurgebruik - De creatieve twist - De nabewerking
De Photoshopbijbel is voorlopig exclusief beschikbaar voor leden van Photofacts Academy. Zij kunnen hem als eerste in huis halen door hun lidmaatschap te verlengen. Daar krijgen ze gratis het boek bij cadeau.
Ben je nog geen lid van Photofacts Academy, maar heb je wel interesse in het boek? Dan heb ik goed nieuws.
Je kunt namelijk nu lid worden én het boek ontvangen met maar liefst 90 euro voordeel. Nieuwe leden krijgen nu namelijk tijdelijk 60 euro korting wanneer ze nu lid worden en ontvangen daarbij het boek (ter waarde van 30 euro) helemaal gratis cadeau.
Op Photofacts Academy vind je meer dan 125 cursussen over alles wat met fotografie te maken hebben. Ook verschijnt er eind deze maand een cursus over Fashionfotografie, gegeven door auteur Anniek Snoeijs.
Als je nu al lid bent van Photofacts Academy kun je dit nieuwe boek ook gratis thuis op de mat krijgen. Je krijgt hem nu namelijk cadeau bij het verlengen van je lidmaatschap.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
