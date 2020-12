Straalbezopen afgewezen (Advent kalender)

Ik stap niet zo snel op een mooie vrouw af. Als tiener ging ik nog liever naar de tandarts dan dat ik een leuk meisje aansprak. Mijn vrouw ontmoette ik voor het eerst op een feestje. Voordat ik iets durfde te zeggen gingen er eerst liters alcohol in.



Niet dat ze iets van me moest hebben toen. Ook niet zo vreemd, met mijn zatte kop.



Enige avond in mijn leven dat ik 's ochtends niet meer wist hoe ik thuisgekomen was. Zo bezopen dus.



Vervolgens ben ik haar brieven gaan schrijven. Vond ik nog steeds spannend, maar lekker veilig op afstand. Kwam het toch nog goed. Schrijven is meer mijn ding.



Wat dat betreft heb ik geluk met het internet. Dat maakt het namelijk mogelijk om ook op veilig afstand in contact te komen met een model voor een fotoshoot.



Gewoon via Facebook.



In onderstaande video laat ik je precies zien hoe ik dat doe. Leuk om zelf ook mee aan de slag te gaan, na 19 januari dan.