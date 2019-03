Tentoonstelling 'Nach Holland': unieke blik op meidagen 1940

Vanaf 1 februari is in Verzetsmuseum Amsterdam de tentoonstelling Nach Holland De meidagen van 1940 door Duitse ogen te zien. Aan de hand van 150 foto's, fotoalbums en citaten van Duitse soldaten krijgen bezoekers een bijzonder beeld van de vijf oorlogsdagen in Nederland.



In de vroege ochtend van 10 mei 1940 begint de Duitse aanval op Nederland. Langs de hele Nederlands-Duitse grens trekken zwaarbewapende Duitse troepen het land binnen: te voet, te paard, op motoren, in tanks en zelfs op de fiets.