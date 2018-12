Interview fotograaf John Geven

Dwarslaesie

Door zijn gedeeltelijke dwarslaesie heeft hij eigenlijk nog maar twee werkende spieren in zijn arm. Bij een C2/C3 komt beademing veel voor. Bij C4 kun je je schouders bewegen. Bij C5 kun je armbuigers gebruiken. Bij C6 kun je je polsoptrekkers gebruiken. Bij C7 werken je triceps.Daaronder (vanaf T niveau) beginnen de vingers weer te werken. Het komt er dus op neer dat hij alleen nog maar zijn armen en polsen kan bewegen. Ook zijn vingers niet meer.Gelukkig heeft hij een zeer goede chirurg en neuroloog gehad die in Heerlen met een nieuwe techniek zijn nek aan de voorkant in plaats van aan de achterkant gefixeerd heeft. Hij was hier erg blij mee omdat zijn nek daardoor soepeler bleef, in plaats van dat hij helemaal vastgezet was waardoor hij dan zijn hoofd ook nog maar nauwelijks zou hebben kunnen bewegen.Zelfs een toetsenbord bedienen is lastig, meestal typt hij met een potlood. Hij heeft eigenlijk twee verschillende handen. Met rechts eet, schrijft en typt hij. Zijn linkerhand heeft hij laten opereren zodat hij zwaardere dingen kan oppakken.Hij heeft niet meer de benodigde kracht, maar de spieren staan nu wat strakker zodat zwaardere dingen beter blijven hangen. Rechts heeft hij zijn vingers minder strak staan, dus daar glijden zware dingen zo tussenuit, maar daar doet hij dan andere dingen mee, zoals hierboven al benoemd.Na zijn herstel (hij zat op de detailhandelsschool) was het plan om de zaak van zijn ouders (een wijnhandel) over te nemen. Bovendien wilde hij naar de Olympische Spelen omdat hij met kleiduifschieten behoorlijk hoge ogen gooide.