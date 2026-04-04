Fotograferen met lange sluitertijden zonder statief

Meer: Fotorecepten
Fotograferen met lange sluitertijden zonder statiefzaterdag 4 april 2026, 13:13 door Nando Harmsen | 209x gelezen | 0 reacties
Aan zee fotograferen is altijd leuk. Het is een dynamisch landschap, dat veel creatieve mogelijkheden biedt. Lange sluitertijden is er een van. Daarvoor moet je een statief gebruiken... Of misschien niet altijd.
De zee staat niet stil. De branding en golven veranderen het landschap altijd in meer of mindere mate. Je kan dit fotograferen met korte sluitertijd. Het moment wordt dan bevroren.
Met lange sluitertijden is het mogelijk om de dynamiek in de foto te laten zien. Een uitgekiende sluitertijd laat het water nét voldoende bewegen dat dit zichtbaar wordt in de foto. Het vereist een statief en grijsfilters.
Er kan een extra laag aan dynamiek toegevoegd worden door zelf ook te gaan bewegen. Je kent dit onder de naam ICM; Intentional Camera Movement. Hoewel je zelf ook beweegt, en niet alleen de camera.
Je kan dan je statief thuis laten en wanneer je ook nog in de schemering gaat fotograferen heb je niet eens filters nodig. Gebruik sluitertijden van een halve seconde of langer terwijl je zelf meebeweegt met de branding. Het geeft een extra dimensie aan de foto.
Dit zal niet iedereen aanspreken. Maar het biedt wel extra creativiteit aan het beeld. Wanneer het goed uitgevoerd is, of goed uitvalt, voel je de dynamiek van het de zee, de branding en het eeuwig veranderend landschap.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
