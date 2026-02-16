Leer je camera op de juiste manier kennen

Meer: Fototip
Leer je camera op de juiste manier kennenmaandag 16 februari 2026, 20:20 door Nando Harmsen | 65x gelezen | 0 reacties
De moderne camera zit vol met mogelijkheden. Zoveel zelfs, dat het je kan laten duizelen. Gelukkig hoef je niet alles te weten. Leer eerst wat je moet weten, en breid je kennis dan op je gemak uit als het nodig is. Probeer niet alles in één keer te leren.
Elke nieuwe digitale camera krijgt weer nieuwe mogelijkheden. Of mogelijkheden worden verder uitgebreid. Soms worden functies verwijderd, maar daar hebben we het nu even niet over. Je camera leren kennen wordt in ieder geval complex.
Al die functies in het menu zijn duizelingwekkend. Waar moet je beginnen met het leren kennen van je camera? Als je denkt dat je alles moet leren voordat je de camera optimaal kunt gebruiken, heb je het mis.
Laat je niet gek maken door al die mogelijkheden. Het is mooi dat ze er in zitten, maar de meeste dingen heb je waarschijnlijk nooit nodig, of maar zelden. Leer eerst de belangrijke dingen zodat je kan gaan fotograferen. De rest komt later wel.
Soms hoor ik van mensen dat ze de hele gebruiksaanwijzing lezen of proberen te leren. Dat is compleet nutteloos. Als je aan het tweede hoofdstuk begint, ben je de helft van het eerste hoofdstuk alweer vergeten.
Wat je moet leren is de basis. Beeldformaat instellen (raw of jpeg), witbalans, beeldssnelheid en de simpelste autofocus mogelijkheden (beeldherkenning, enkelpunt-AF, AF-volgen). En natuurlijk diafragma, sluitertijd en ISO-waarde instellen.
Dit wil niet zeggen dat de rest niet belangrijk kan zijn. Maar met deze dingen heb je waarschijnlijk al voldoende om je mee bezig te houden. Raak vertrouwt met deze instelmogelijkheden. En ga oefenen.
Loop je dan tegen een probleem aan? Ga dan pas kijken hoe je dat verder naar je wensen kunt instellen. Op dat moment ben je doelgericht iets aan het uitzoeken, eventueel met behulp van de gebruiksaanwijzing. Zo sla je de kennis echt op.
Raak je meer en meer vertrouwd met de basis, kijk dan naar de mogelijkheden om die basis uit te breiden. Andere functies van de autofocus of beeldsnelheid, bijvoorbeeld. Of de speciale mogelijkheden dia de camera biedt.
Probeer nooit alles in één keer te leren. Dat is onmogelijk. Ga het stap voor stap leren, en alleen dat wat je ook daadwerkelijk nodig hebt. Daarna kan je verder kijken wat er aan functionaliteiten zijn, en of ze iets voor je kunnen betekenen.
Gebruik de gebruiksaanwijzing als naslagwerk of kennisbank. Ofwel het boekje, danwel een online gebruiksaanwijzing op de website van de fabrikant. Zo kan je altijd even iets opzoeken.
Dit is de manier hoe ik heb geleerd om met mijn Canon om te gaan. Maar ook mijn Fujifilm en Olympus camera. Op die manier ben ik vertrouwd geraakt met de Sony en Nikon. Dat ging niet in één keer. Dat koste tijd.
Ondanks dat weet ik nog steeds niet alles. Dat is ook niet erg. Wanneer ik iets moet weten, ga ik het uitzoeken. Maar alleen als ik het nodig heb.
Gelukkig is er niet alleen een gebruiksaanwijzing, maar ook internet. Alles is terug te vinden, in video's en in artikelen. Maak daar gebruik van. Maar altijd stapje voor stapje.
Is er iets van jouw camera waar je nog steeds moeite mee hebt of wat je niet onder de knie krijgt? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
