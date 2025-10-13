5 manieren om indruk op je collega fotograaf te maken

Meer: Fun
5 manieren om indruk op je collega fotograaf te makenmaandag 13 oktober 2025, 15:30 door Nando Harmsen | 54x gelezen | 0 reacties
Hoe maak je indruk op je collega fotograaf? Er zijn een aantal manieren. Het kan zelfs een middelmatige foto verheffen tot een meesterwerk. Als je het goed doet. Hier zijn vijf manieren die kan gebruiken. Weet jij er nog meer?
Fotografen zijn heel gefocussed op apparatuur en instellen. Niet allemaal (ik wil niet alles over één kam scheren) maar meer dan je lief is. Met apparatuur en instellingen kan je indruk maken.
Voel je je aangesproken door deze tips? Wees gerust, het is niet persoonlijk bedoeld. Maar wel gebaseerd op de werkelijkheid. Zoals in films gezegd wordt: overeenkomsten met personen of gebeurtenissen in de werkelijkheid zijn toeval.
1. Overweldigen met apparatuur en instellingen
Het werd vroeger gedaan in tijdschriften, en nam een ongecontroleerde vlucht met de digitale fotografie. De vermelding van camera, objectief, brandpunt, instellingen en alles wat nog meer gebruikt is.
Het wekt de indruk dat je er verstand van hebt en dat je weet waar je mee bezig bent. Wil je helemaal opvallen, dan vermeld je in je bijschrift in het forumbericht alle apparatuur die je bezit. Of op je website.
2. Een zweverig verhaal verzinnen
Een foto vertelt meer dan duizend woorden. Dat is een waarheid waar niet aan te tornen valt. Het geeft ook de mogelijkheid om een middelmatige foto te verheffen tot een meesterwerk.
Vertel erbij wat je gedachte is, je gevoel. Verzin een zweverig verhaal om de middelmatigheid te maskeren. Doe je het goed, dan is je foto zelfs finale-waardig voor een fotowedstrijd.
3. Schermen met techniek
Laat weten wat voor techniek je gebruikt hebt. Hoeveel belichtingen je gebruikt hebt, hoe je ze samengevoegd hebt. Welke apparatuur je benut hebt, en hoeveel moeite het kostte.
Maak een panorama van tientallen beelden met een teleobjectief om een foto te krijgen die je ook met groothoek had kunnen maken. Maak een belichtingstrapje van twintig foto's die je ook in twee had kunnen maken.
Het belangrijkste van alles: vermeld het bij je foto.
4. Het niet bewerken excuus
Bewerken is het equivalent van ontwikkelen. Vroeger ontwikkelde je foto's, tegenwoordig bewerk je ze. Of niet, want je kan ook roepen dat je foto onbewerkt is.
Een onbewerkte foto laten zien betekent dat jij geen bewerking nodig hebt. Dat je de techniek zo goed onder controle hebt dat je het direct in de camera goed kan krijgen. Dat zal de mensen tot verwondering brengen.
5. Meedoen aan de mode
Een foto bewerken tot een eindresultaat is zoiets als het ontwikkelen van een foto in het analoge tijdperk. De techniek is met rasse schreden vooruit gegaan. Jij volgt dat op de voet.
Laat zien dat je de techniek gebruikt en onder de knie hebt. Maak gebruik van alle softwarematige trucjes zoals AI. Voeg dingen toe, haal dingen weg, maak het compleet anders. Laat zien dat jij degene bent die bij blijft.
Het ging om de foto? Of niet?
De techniek is belangrijk. Zonder camera is het lastig om een foto te maken. Zonder software is het lastig om een bewerking te doen. Zonder techniek waren we niet waar we nu zijn.
Bedenk dat het niet is om indruk te maken op je collega fotograaf. Het gaat om het maken van mooie beelden. Techiek is belangrijk, maar totaal ondergeschikt.
Ik wil tot slot één belangrijk ding vermelden: het is maar een geintje, neem dit alles niet serieus, doe lekker wat jij prettig vindt en waar jij je lekker bij voelt. Dat zijn eigenlijk vier dingen, maar zoals gezegd: neem het niet serieus.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 22 oktober 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 1 plaatsen
Flitsen op Locatie
vrijdag 24 oktober 2025
Sint Agatha (Noord-Brabant)
nog 7 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 19 november 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
41.278 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum