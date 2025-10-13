5 manieren om indruk op je collega fotograaf te maken

Hoe maak je indruk op je collega fotograaf? Er zijn een aantal manieren. Het kan zelfs een middelmatige foto verheffen tot een meesterwerk. Als je het goed doet. Hier zijn vijf manieren die kan gebruiken. Weet jij er nog meer?



Fotografen zijn heel gefocussed op apparatuur en instellen. Niet allemaal (ik wil niet alles over één kam scheren) maar meer dan je lief is. Met apparatuur en instellingen kan je indruk maken.



Voel je je aangesproken door deze tips? Wees gerust, het is niet persoonlijk bedoeld. Maar wel gebaseerd op de werkelijkheid. Zoals in films gezegd wordt: overeenkomsten met personen of gebeurtenissen in de werkelijkheid zijn toeval.





1. Overweldigen met apparatuur en instellingen

Het werd vroeger gedaan in tijdschriften, en nam een ongecontroleerde vlucht met de digitale fotografie. De vermelding van camera, objectief, brandpunt, instellingen en alles wat nog meer gebruikt is.