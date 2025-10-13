5 Dagen Deal: 125+ fotografiecursussen + 2 boeken - Nu 130 euro voordeel! Word nu lid!
Nando Harmsen

5 manieren om indruk op je collega fotograaf te maken

maandag 13 oktober 2025, 15:30 door | 54x gelezen | 0 reacties

Hoe maak je indruk op je collega fotograaf? Er zijn een aantal manieren. Het kan zelfs een middelmatige foto verheffen tot een meesterwerk. Als je het goed doet. Hier zijn vijf manieren die kan gebruiken. Weet jij er nog meer?

Fotografen zijn heel gefocussed op apparatuur en instellen. Niet allemaal (ik wil niet alles over één kam scheren) maar meer dan je lief is. Met apparatuur en instellingen kan je indruk maken.

Voel je je aangesproken door deze tips? Wees gerust, het is niet persoonlijk bedoeld. Maar wel gebaseerd op de werkelijkheid. Zoals in films gezegd wordt: overeenkomsten met personen of gebeurtenissen in de werkelijkheid zijn toeval.

1. Overweldigen met apparatuur en instellingen


Het werd vroeger gedaan in tijdschriften, en nam een ongecontroleerde vlucht met de digitale fotografie. De vermelding van camera, objectief, brandpunt, instellingen en alles wat nog meer gebruikt is.

Nando 2025 indruk met apparatuur

Even indruk maken: Sony A1 met Laowa FFII 10mm f/2,8 C&D Dreamer met autofocus, manual belichting met -1 EV, f/5,6, ISO100 en 1/1000sec, matrix meting, handheld, belicht op de lichtste delen en gecorrigeerd in Lightroom Classic.

Het wekt de indruk dat je er verstand van hebt en dat je weet waar je mee bezig bent. Wil je helemaal opvallen, dan vermeld je in je bijschrift in het forumbericht alle apparatuur die je bezit. Of op je website.

2. Een zweverig verhaal verzinnen


Een foto vertelt meer dan duizend woorden. Dat is een waarheid waar niet aan te tornen valt. Het geeft ook de mogelijkheid om een middelmatige foto te verheffen tot een meesterwerk.

Nando 2025 steenuil kletsverhaal

Laat in de avond, als de nacht aanstaande is, zit hoog in de boom een kleine vogel. De roep klinkt als een echo in het vallende duister. Het is een steenuil, waarvoor de nacht het domein is. Klaar om jagend de vleugels uit te slaan. Ik zie hem tussen de bladeren, een onopvallend silhouet. Het voelt alsof er een andere tijd aanbreekt, het nachtleven. Ik moet naar huis, op zoek naar warmte en licht, om plaats te maken voor de steenuil zich opmaakt voor zijn nachtelijke leven.

Vertel erbij wat je gedachte is, je gevoel. Verzin een zweverig verhaal om de middelmatigheid te maskeren. Doe je het goed, dan is je foto zelfs finale-waardig voor een fotowedstrijd.

3. Schermen met techniek


Laat weten wat voor techniek je gebruikt hebt. Hoeveel belichtingen je gebruikt hebt, hoe je ze samengevoegd hebt. Welke apparatuur je benut hebt, en hoeveel moeite het kostte.

Nando 2025 ijsland nep panorama

Deze foto is samengesteld uit 25 verticale opnamen met een 200mm objectief vanaf statief met een nodal setup. De overlap is 30% waarmee ik een 25.000 pixels breed panorama heb gemaakt. Klik op de foto om het beter te zien (niet echt.... het is een voorbeeld van een bijschrift zoals ik vaak zie).

Maak een panorama van tientallen beelden met een teleobjectief om een foto te krijgen die je ook met groothoek had kunnen maken. Maak een belichtingstrapje van twintig foto's die je ook in twee had kunnen maken.

Het belangrijkste van alles: vermeld het bij je foto.

4. Het niet bewerken excuus


Bewerken is het equivalent van ontwikkelen. Vroeger ontwikkelde je foto's, tegenwoordig bewerk je ze. Of niet, want je kan ook roepen dat je foto onbewerkt is.

Nando 2022 zonsondergang op ameland

Recht uit de camera, geen bewerking. Zo was het echt, niet gemanipuleerd...

Een onbewerkte foto laten zien betekent dat jij geen bewerking nodig hebt. Dat je de techniek zo goed onder controle hebt dat je het direct in de camera goed kan krijgen. Dat zal de mensen tot verwondering brengen.

5. Meedoen aan de mode


Een foto bewerken tot een eindresultaat is zoiets als het ontwikkelen van een foto in het analoge tijdperk. De techniek is met rasse schreden vooruit gegaan. Jij volgt dat op de voet.

Nando 2016 starwars duinen

Met AI gegenereerd, en AI canvas vergroot. (niet echt, maar zo zou het tegenwoordig gaan)

Laat zien dat je de techniek gebruikt en onder de knie hebt. Maak gebruik van alle softwarematige trucjes zoals AI. Voeg dingen toe, haal dingen weg, maak het compleet anders. Laat zien dat jij degene bent die bij blijft.

Het ging om de foto? Of niet?


De techniek is belangrijk. Zonder camera is het lastig om een foto te maken. Zonder software is het lastig om een bewerking te doen. Zonder techniek waren we niet waar we nu zijn.

Bedenk dat het niet is om indruk te maken op je collega fotograaf. Het gaat om het maken van mooie beelden. Techiek is belangrijk, maar totaal ondergeschikt.

Ik wil tot slot één belangrijk ding vermelden: het is maar een geintje, neem dit alles niet serieus, doe lekker wat jij prettig vindt en waar jij je lekker bij voelt. Dat zijn eigenlijk vier dingen, maar zoals gezegd: neem het niet serieus.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

