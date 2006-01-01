Meer: Fun
Waarom leren bewerken als je presets hebt?zaterdag 28 maart 2026, 13:13 door Nando Harmsen | 25x gelezen | 0 reacties
Spaar wat euro's uit door een keer niet te gaan uiteten, en spendeer het aan een tiental presets van een bekende fotograaf. Zo weet je zeker dat jouw foto's kunnen wedijveren en de aandacht krijgen die ze verdienen. Gebruik jij al presets voor jouw fotografie?
Je kan uren spenderen aan het leren bewerken van een foto. Volg Lightroom cursussen op Photofacts Academy of struin door YouTube om met automatisch AI-gegenereerde Nederlandse ondertiteling veel te snelle uitleg te volgen.
Dan komt de vervelende taak om al die sliders in Lightroom of Luminar zelf te verschuiven. Met als resultaat dat het toch niet het uiterlijk heeft van al die populaire foto's op Facebook of Instagram. De oplossing zijn presets.
Voor de prijs van een hoofdgerecht in een niet zo goed restaurant kan je van een welbekende fotograaf een setje presets kopen. Compleet met de belofte dat jouw foto's ook die fantastische uitstraling krijgen waarnaar je zo wanhopig op zoek was.
Zeg nu eerlijk; waarom zou je al die moeite van het leren bewerken doen als iemand anders het al voor je uitgezocht heeft? Maak gebruik van de kennis van die bekende fotograaf en met een simpele druk op de knop is je foto bewerkt.
Beter nog, gebruik twee of drie presets tegelijkertijd. Zorg dat je foto opvalt, en als het bijna onooglijk is geworden weet je dat je jouw signatuur-fotobewerking hebt bereikt.
Dit is natuurlijk niet serieus bedoelt, en ik moet eerlijk zijn; het is losjes gebaseerd op een hoofdstukje uit een humoristisch artikel op Fstoppers. Het was te leuk om niet te gebruiken.
Lees vooral het artikel op Fstoppers ook, zeker als je straatfotograaf bent. Het is de moeite waard. Ben je niet goed in Engels? Gebruik automatische vertaling. Want waarom zou je nog de moeite doen om Engels te leren?
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
