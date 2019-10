Brassaï nu in Foam in Amsterdam

Brassaï stond bekend om zijn nachtelijke beelden van de stad, maar hij fotografeerde ook de high society, het ballet, de opera en de intellectuelen – waaronder zijn vrienden en tijdgenoten als Pablo Picasso, Salvador Dalí en Henri Matisse.



De tentoonstelling in Foam is, met meer dan 170 vintage prints, originele tijdschriften, boeken, tekeningen en een sculptuur, een ode aan de waardevolle erfenis van deze buitengewone fotograaf.



Brassaï laat vele artistieke uitingen van de fotograaf zien, variërend van foto's tot tekeningen van vrouwelijk naakt. Twaalf thema's worden getoond: Paris by Day, and by Night, Minotaure, Graffiti, Society, Places and Things, Personages, Sleep, Pleasures, Body of a Woman, Portraits – Artists, Writers, Friends en The Street.



De uiteenlopende thema's weerspiegelen de diversiteit van het fotografische werk van Brassaï. Ontdek de verschillende aspecten van het vooroorlogse Parijs dat zorgvuldig is afgebeeld in het iconische werk van Brassaï.