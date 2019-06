David LaChapelle | Act of Nature

Act of Nature zit op het snijvlak van aards en transcendentaal, van een utopische fantasie en een dystopische werkelijkheid, waarbij de mensheid en de natuur zowel in harmonie als in conflict met elkaar leven.



Op basis van zijn directe omgeving en zijn eerdere ervaring als fotograaf van de sterren, maakt LaChapelle beelden die niet alleen de visuele zintuigen prikkelen, maar ook de geest en het hart. Daarbij zijn religie, spiritualiteit en de kunsthistorische canon een belangrijke inspiratiebron.



Een benzinestation midden in de jungle schijnt fel als een verlicht baken van consumentisme; wereldvreemd te midden van overdadige plantengroei. Het verhalende beeld suggereert een strijd tussen wildernis en inheemse bevolking. Is dit een daad van menselijke interventie? Of vecht de natuur terug?