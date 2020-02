Dorp in de stad: Hoek van Holland – fototentoonstelling Peter de Krom

Foto: Peter de Krom

Peter de Krom stopt ermee

Artist Talk tijdens Museumnacht op zaterdag 7 maart

Tien jaar lang werkte Peter de Krom als professioneel fotograaf. In 2014 en 2015 won hij de Zilveren Camera in verschillende categorieën. Ook de fotoserie over Timon gemaakt in Hoek van Holland viel in de prijzen. Het vrije fotowerk over zijn dorp is regelmatig gepubliceerd in NRC Handelsblad en NRC Next.Voor dit dagblad, maar ook voor Vrij Nederland en de Süddeutsche Zeitung werkt hij geregeld in opdracht. Eind 2019 besloot De Krom te stoppen met het fotovak; hij heeft ermee bereikt wat hij voor ogen had. Hij sluit de periode af met deze tentoonstelling in de Kunsthal.Tijdens de Museumnacht vertelt Peter de Krom over zijn haat-liefde verhouding met zijn geboorteplaats Hoek van Holland; de plek die hem vijf jaar lang verhalen bood om er vrij werk te maken.Hij laat zien hoe hij – met een dosis humor – een onderwerp als documentaire fotograaf behandelt, en wat er tot stand komt als je je een paar jaar op rij in een onderwerp verdiept.De Krom haakt aan op de positie van fotografen die onder hoge druk en tegen zeer lage tarieven beeld maken en hoe – in zijn ogen - daarmee de kwaliteit van de fotojournalistiek verbrokkelt.