Het magische moment; de connectie tussen fotograaf en geportretteerde

Robin de Puy (1986), An-Sofie Kesteleyn, 2013, pigmentdruk, collectie Kunstmuseum Den Haag

Het magische moment over de connectie tussen fotograaf en geportretteerde

Het portret is al zo lang de fotografie bestaat een van de belangrijkste fotografische genres. Dat is niet zo vreemd: de mens wordt graag gezien en kijkt graag naar zichzelf, zoals onze huidige selfie-cultuur bewijst. Vaak wordt nog wel gedacht dat een foto waarheidsgetrouw is en daarom meer recht doet aan de geportretteerde dan een geschilderd portret.Over een schilderij zeggen we snel, terwijl een foto een werkelijke representatie van de persoon in kwestie zou zijn. Niets is minder waar. De fotograaf bepaalt hoe wij naar de geportretteerde kijken. Maar wat maakt een fotoportret sterk?Natuurlijk is techniek een factor: welke camera kiest de fotograaf, hoe gaat hij of zij om met licht en scherpte, hoe wordt de foto afgedrukt en getoond. Met een eigen signatuur in vorm, compositie en onderwerp weet een talentvolle fotograaf zich te onderscheiden.Maar wat zeker zo belangrijk is, is de manier waarop een fotograaf met het model omgaat; het menselijke contact tussen hen, met empathie en respect. Wanneer er een connectie ontstaat tussen fotograaf en de persoon voor de camera, hoe kort ook, ontstaat er iets magisch.De mini-tentoonstelling van deze week toont verschillende portretten waarin dat te zien is.Ga naar de mini-tentoonstelling.