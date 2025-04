Regels in fotografie zijn niet om heel strikt te volgen

De vogel is scherp in beeld, maar ojee... De instellingen van de camera waren niet goed volgens sommigen. Ik had beter manual kunnen gebruiken want alleen dan... (vul zelf maar in).

Wil jij ook gave foto's maken?

Uiteindelijk is het belangrijkste in fotografie het eindresultaat. Het is niet belangrijk of de regel van derden is gevolgd, of een andere regel wat dat betreft. Het maakt niet uit of de instellingen precies volgens jouw regels zijn.Het gaat om het eindresultaat. Is dat naar je wens en vind je de foto mooi? Dan is de foto geslaagd.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.