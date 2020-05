Vallende sterren (Lyriden), fotografische bijdragen

Foto: Marc Engels

Robin van der Hijden

Dus in eigen tuin, veel lichtvervuiling wegens de straatverlichting en uiteraard geen mogelijkheid om een compositie te maken. Dus enkel gericht op de sterren en Hercules. Het voordeel was uiteraard dat ik gerust binnen een uurtje in de warmte kon zitten terwijl mijn camera het werk deed in de tuin.Met een 360 foto's heb ik geprobeerd iets te maken, verre van hetgeen ik in jullie artikel zagÖ Toch stuur ik u hierbij het resultaat.Dit is de eerste keer dat ik sterren gefotografeerd heb. Lastig, maar het was een hele ervaring. Deze is gemaakt op de Veluwe, midden in het bos bij Hoenderloo.Nando Harmsen heeft even naar de foto gekeken om te zien of dit echt een vallende ster of een satelliet is. Dat is moeilijk te zeggen, de foto is niet helemaal scherp. Het zou mooi zijn als dit een meteoriet is, want het is een hele mooie. Het profiel lijkt echter ook wel op een satelliet.