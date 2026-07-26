Lightroom Classic en de jpg+raw bestanden



Dit is natuurlijk alleen van toepassing voor wie jpeg en raw samen fotografeert. Fotografeer je alleen in raw of alleen in jpeg (wat een betere en zinvollere keuze is) dan zal deze optie in Lightroom Classic niet van toepassing zijn.



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