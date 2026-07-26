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Nando Harmsen

Lightroom Classic en de jpg+raw bestanden

zondag 26 juli 2026, 14:28 door | 62x gelezen | 0 reacties

Maak jij jpeg en raw bestanden? Dan kan je bij het importeren in Lightroom Classic deze twee bestanden laten combineren. Je ziet dan maar één foto in de catalogus. De vermelding raw+jpeg is dan vermeld. Wat moet je daarmee?

Een vermelding raw+jpeg betekent dat Lightroom Classic beide fotobestanden als één enkele foto in de catalogus laat zien. Je kan deze twee beelden niet langer afzonderlijk zien, of bewerken.

Nando lrc jpg raw


Dit gedrag is door één enkele instelling in de voorkeuren. Daar staat de optie: behandel jpeg en raw als afzonderlijke bestanden. Vink je die optie niet aan, dan zullen jpeg en raw als één bestand gezien worden.

Heb je de combinatie raw+jpeg, dan zal het bewerken gewoon op het raw-bestand gaan. Het jpeg-bestand is niets meer dan een los bestand gekoppeld aan het raw-bestand. Deze zit niet als een afzonderlijk beeld in de catalogus

Nando lrc voorkeuren


Heb je deze combinatie van raw+jpeg, maar wil je er vanaf? Dat kan lastig zijn. Want de optie in de voorkeuren aanvinken verandert niets aan de situatie. Alleen een toekomstige import zal volgens de nieuwe instelling gebeuren.

Wil je de gekoppelde raw+jpeg bestanden loskoppelen? Ga dan de folder waarin ze staan synchroniseren. Alle jpeg-bestanden kan je daar dan alsnog als afzonderlijke bestanden importeren.

Nando folder synchroniseren


Nando lrc losse files


Dit is natuurlijk alleen van toepassing voor wie jpeg en raw samen fotografeert. Fotografeer je alleen in raw of alleen in jpeg (wat een betere en zinvollere keuze is) dan zal deze optie in Lightroom Classic niet van toepassing zijn.

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Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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Elja Trum

Elja Trum

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