Stoppen met Lightroom maar toch Lightroom blijven gebruiken

Meer: Lightroom Tips
Stoppen met Lightroom maar toch Lightroom blijven gebruikenwoensdag 20 mei 2026, 16:32 door Nando Harmsen | 80x gelezen | 0 reacties
Heb je altijd gebruik gemaakt van Lightroom Classic? Dan heb je een catalogus waarin al je foto's netjes geordend staan, inclusief sleutelwoorden, beschrijvingen, albums, en meer. Wil je geen afscheid nemen van de catalogus, maar wel van het abonnement, dan is er een manier.
Het is niet algemeen bekend, maar je kan Lightroom Classic gebruiken zonder te betalen. Je moet alleen een account bij Adobe hebben. Je hebt dan bijna alle mogelijkheden van Lightroom Classic, behalve de ontwikkelmodule en de kaartenmodule.
In deze video van Tony Photo Pilot wordt perfect uitgelegd hoe je gebruik kan blijven maken van de krachtige bibliotheek module van Lightroom Classic. Ook als je geen betaald account hebt.
Stap voor stap legt hij uit hoe je te werk moet gaan, en wat de voordelen zijn. Het enige waar je dan elke keer opnieuw mee geconfronteerd wordt is de pop-up bij het openen. Die is eenvoudig weg te klikken.
Het is ideaal voor de fotograaf die al jaren gebruik maakt van Lightroom Classic, en de bibliotheek heeft gebruik voor het ordenen van de fotocollectie. Je bent op deze manier niet al dat kostbare werk kwijt.
Bekijk de video op je gemak, zeker als je al een tijd met het idee zit te spelen. Zo raak je niet alles kwijt. Is Engels niet je taal, laat YouTube dan automatisch vertalen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
