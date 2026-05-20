Vakantiegeld binnen? Verbeter jouw fotografie: 125+ fotografiecurssusen + 2 boeken - Nu 120 euro voordeel! Word nu lid!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Lightroom Tips

Nando Harmsen

Stoppen met Lightroom maar toch Lightroom blijven gebruiken

woensdag 20 mei 2026, 16:32 door | 80x gelezen | 0 reacties

Heb je altijd gebruik gemaakt van Lightroom Classic? Dan heb je een catalogus waarin al je foto's netjes geordend staan, inclusief sleutelwoorden, beschrijvingen, albums, en meer. Wil je geen afscheid nemen van de catalogus, maar wel van het abonnement, dan is er een manier.

Het is niet algemeen bekend, maar je kan Lightroom Classic gebruiken zonder te betalen. Je moet alleen een account bij Adobe hebben. Je hebt dan bijna alle mogelijkheden van Lightroom Classic, behalve de ontwikkelmodule en de kaartenmodule.


In deze video van Tony Photo Pilot wordt perfect uitgelegd hoe je gebruik kan blijven maken van de krachtige bibliotheek module van Lightroom Classic. Ook als je geen betaald account hebt.

Stap voor stap legt hij uit hoe je te werk moet gaan, en wat de voordelen zijn. Het enige waar je dan elke keer opnieuw mee geconfronteerd wordt is de pop-up bij het openen. Die is eenvoudig weg te klikken.

Het is ideaal voor de fotograaf die al jaren gebruik maakt van Lightroom Classic, en de bibliotheek heeft gebruik voor het ordenen van de fotocollectie. Je bent op deze manier niet al dat kostbare werk kwijt.

Bekijk de video op je gemak, zeker als je al een tijd met het idee zit te spelen. Zo raak je niet alles kwijt. Is Engels niet je taal, laat YouTube dan automatisch vertalen.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Flitsen op Locatie

Flitsen op Locatie

woensdag 10 juni 2026

Sint Agatha (Noord Brabant)

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 26 juni 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 8 juli 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops
Toon alle artikelen binnen Lightroom Tips
home
Creatieve Technieken met Bart Siebelink
De Portretbijbel door Elja Trum

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

39.841 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord