Fotograferen in de Vallei van de Hoëgne

f/22, 4 seconden, 100 ISO @ 24mm

De tocht begon vanuit het plaatjes Jalhay. Om bij de parkeerplaats te komen moet je eerst met je auto door de rivier rijden. Direct een spannend begin dus, maar het ging prima.De insteek was om lange sluitertijden foto's te gaan maken van de watervalletjes, maar uiteraard is er ook nog veel meer mooie natuur te fotograferen in de vallei.Vanuit Wijchen, waar ik woon, was het ruim twee uur rijden. We waren ook al vroeg vertrokken om eventuele drukte voor te zijn (en om goed gebruik te kunnen maken van het daglicht). Tegen negen uur 's ochtends waren we als eerste op de parkeerplaats.Het was vandaag een druilerige dag, maar voor lange sluitertijden is dat helemaal niet onhandig. Je hebt dan vaak niet eens een filter nodig om tot langere sluitertijden te komen.