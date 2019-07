CameraNU.nl beste fotowinkel volgens Consumentenbond

De uitslag zegt veel over de goede reputatie van ​CameraNU.nl​ als foto- en videospecialist van Nederland. Alle medewerkers delen de passie voor fotografie en hebben kennis van de techniek en de apparatuur. De winkel staat bekend om zijn hoge klanttevredenheid, goede service en snelle dienstverlening.



Dit komt dan ook naar voren in het onafhankelijke onderzoek van de Consumentenbond. CameraNU.nl onderscheidt zich van de eerstvolgende fotowinkel onder meer met de klantenservice, retourprocedure, beloofde levertijd en het prijsniveau.





De score van de klantenservice van CameraNU.nl is goed voor een gedeelde eerste plaats met Coolblue.nl. In het onderzoek geeft 91% van de klanten aan tevreden te zijn over de klantenservice van CameraNU.nl.Ook op het gebied van retouren krijgt CameraNU.nl een uitstekend cijfer; 93% van de online klanten is tevreden over het retourproces. Voor Richard Simmelink, Teamleider Klanttevredenheid bij CameraNU.nl, een geweldige erkenning voor zijn afdeling., vindt Richard.In het onderzoek geeft 96% van de klanten aan tevreden te zijn over de levertijd die wordt beloofd op de website. Hiermee bevestigt het onafhanklijk onderzoek dat CameraNU.nl dť vertrouwde webshop is op het gebied van foto en video.CameraNU.nl verkoopt alles wat je nodig hebt om de mooiste beelden te maken in alle prijscategorieŽn. Zo is het maken van mooie beelden voor iedereen toegankelijk.Op het gebied van prijsniveau behoort CameraNU.nl tot de top van de elektronicamarkt. Dť foto- en videospecialist heeft 5% meer tevreden klanten wat de prijs betreft, ten opzichte van de eerstvolgende fotowinkel.