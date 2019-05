CameraNU.nl opent winkel in Amsterdam

In de afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt om het pand aan de Van Woustraat 242 in Amsterdam om te bouwen naar een CameraNU.nl-winkel.



De komende maand zorgt het bedrijf ook voor de online integratie van FotoBooms binnen de webshop van CameraNU.nl.



Foto Booms is al 75 jaar een vertrouwd gezicht in Amsterdam en omstreken. Tim Potharst en zijn collega's gaan enthousiast aan de slag om deze reputatie onder de vlag van CameraNU.nl voort te zetten.



'Net als CameraNU.nl hebben wij passie voor fotografie en kennis van de producten. Op deze manier kunnen we de klanten op een toegankelijke manier verder helpen', aldus Tim.



De vestiging in Amsterdam is de eerste volwaardige CameraNU.nl-winkel buiten Urk. Verder heeft de foto- en videospecialist een verregaande samenwerking met CameraTools (Apeldoorn) en City Foto (Eindhoven). CameraNU.nl sluit niet uit dat er op korte termijn meerdere nieuwe vestigingen volgen.



