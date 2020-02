CameraNU.nl opent winkel in Groningen

Door de overname wordt de klant nog meer service geboden, bijvoorbeeld door ruimere openingstijden van de klantenservice. Klanten profiteren verder van een compleet assortiment, next day-delivery bij bestellingen tot 23.59 uur en van 5 jaar garantie.





Klant nog beter bediend

Over CameraNU.nl

CameraNU.nl kijkt er naar uit om bestaande Ún nieuwe klanten uit de regio te ontmoeten en beter te leren kennen. In een persoonlijk contact delen ze graag hun kennis en passie voor het maken van mooie foto's en video's. Zo word je als beeldmaker echt verder geholpen.De specialisten in de winkel laten de klant kennismaken met nieuwe producten en vertellen hoe je deze het beste gebruikt. Of je nu beginner, hobbyist of professional bent, je krijgt altijd een persoonlijk en passend advies. Ze zien de beeldmakers graag terug aan hun koffietafel met hun mooiste resultaten!Om foto- en videografen uit het Noorden nog enthousiaster te maken en te inspireren, organiseert CameraNU.nl het hele jaar door lezingen en workshops in Groningen. Ze hopen mensen daar weer te begroeten en met ze bij te praten.Met de winkel in Groningen wordt de service van CameraNU.nl veel beter toegankelijk voor mensen uit het Noorden. Klanten kunnen uiteraard hun online bestellingen afhalen in de winkel en ze kunnen daar terecht voor reparaties, retouren en deskundig advies als er na hun aankopen nog vragen zijn.CameraNU.nl, gestart op Urk, nam in 2019 de winkels over van Foto Booms in Amsterdam en CameraTools in Apeldoorn. Uit een onderzoek van de Consumentenbond komt CameraNU.nl naar voren als de beste fotowinkel van Nederland.Met een 9.2 loopt CameraNU.nl echt voorop als het gaat om klanttevredenheid over de klantenservice, retourprocedure, beloofde levertijd en het prijsniveau.