Straatfotografie tip: Reflecties zijn overal, gebruik ze

Regen, of beter water, zorgt voor mooie reflecties op de grond. Je kunt nog meer met de reflectie in een winkelruit. Het oppervlak is groter, en je kunt rustig je compositie maken. Je weet ook zeker dat je camera niet nat wordt...Kijk de volgende keer dat je in de stad loopt eens om je heen, naar andere oppervlakken die reflecteren. Een tegelvloer, de spiegel van een scooter, de zonnebril van een voorbijganger. De motorkap van een auto, en de glazen afzetting van het terras. De luiken van de nog gesloten kermisattractie.En dan nog de reflectie in je eigen broekzak. Zet je telefoon uit en houdt hem onder je lens, dat geeft een prachtige reflectie! Wel even oefenen.Deze tip om betere straatfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.