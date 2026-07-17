Capture One Mobile kan nu draadloos tetheren met Canon camera's



Deze mogelijkheid was al beschikbaar in de desktopversie van Capture One. Het is nu ook beschikbaar in Capture One Mobile. Op deze manier is het nog eenvoudiger geworden om op elke gewenste plek te gaan werken.



Er is een ReTether-functie die ervoor zorgt dat een verbroken verbinding automatisch hersteld wordt. De belofte is dat er geen beeldverlies bij ontstaat. Om dit alles mogelijk te maken wordt een 6 GHz-band router aanbevolen.



De functie was op 28 mei 2026 in Capture One Pro 16.8 geïntroduceerd. Vanaf 15 juni is het ook in Capture One Mobile 3.4.0. De functie is exclusief voor de Canon EOS R5 mark II en de Canon EOS R1.



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