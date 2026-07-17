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Nando Harmsen

Capture One Mobile kan nu draadloos tetheren met Canon camera's

vrijdag 17 juli 2026, 12:24 door | 79x gelezen | 0 reacties

Capture One Mobile versie 3.4.0 introduceert de tweede generatie draadloos tethering. Deze mogelijkheid is exclusief beschikbaar voor de Canon EOS R1 en EOS R5 mark II. De snelheid is vrijwel gelijk als met een kabel tetheren.

Draadloos tethered shooting is meestal niet snel genoeg. Capture One beloofd met de 2nd Gen Wireless Tethering die benodigde snelheid wel. Een bewerkbaar raw-bestand is in minder dan een seconde beschikbaar.

CAPTURE ONE 2ND GEN WIRELESS TETHERING 02


Deze mogelijkheid was al beschikbaar in de desktopversie van Capture One. Het is nu ook beschikbaar in Capture One Mobile. Op deze manier is het nog eenvoudiger geworden om op elke gewenste plek te gaan werken.

Er is een ReTether-functie die ervoor zorgt dat een verbroken verbinding automatisch hersteld wordt. De belofte is dat er geen beeldverlies bij ontstaat. Om dit alles mogelijk te maken wordt een 6 GHz-band router aanbevolen.

De functie was op 28 mei 2026 in Capture One Pro 16.8 geïntroduceerd. Vanaf 15 juni is het ook in Capture One Mobile 3.4.0. De functie is exclusief voor de Canon EOS R5 mark II en de Canon EOS R1.

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Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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Elja Trum

Elja Trum

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