Google gaat licentie-informatie toevoegen aan Google Images

Je moet namelijk wel licentie-informatie toevoegen aan je foto's, anders kan Google ze uiteraard ook niet tonen in de zoekresultaten.



Google leest deze informatie uit de IPTC metadata of uit extra informatie (structured data) die je toevoegt aan de pagina waar de foto op staat.



Je kunt bijvoorbeeld Photoshop of Lightroom gebruiken om de IPTC informatie aan je foto's toe te voegen. Voor de meeste fotografen is dit waarschijnlijk de eenvoudigste manier.



De belangrijkste data om toe te voegen is welke licentie-mogelijkheden er gelden voor de foto en de link naar een website waar een licentie voor de betreffende foto gekocht kan worden.



Momenteel wordt de licentie-informatie nog niet getoond. De functie is nog in Beta. Maar je kunt nu alvast je afbeeldingen gaan voorzien van de juiste IPTC informatie zodat het direct werkt als de functie later beschikbaar komt.