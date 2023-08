De mooiste locaties voor straatfotografie vinden

Amsterdam - f/3.5, 1/250s, 250 ISO @ 175mm

In Google Maps kun je inzoomen tot het niveau dat je in de straat loopt (dit zijn de foto's die dat autootje maakt met die rare grote lens erop). Op die manier loop je binnen vijf minuten door je wijk.Ik vond de donkere muur op nog geen tien minuten lopen van mijn huis, op een plek waar ik nog nooit was geweest.Een andere plek waar je elke locatie kunt vinden die je maar wil, is social media. Stel eenvoudigweg de vraag aan je volgers: '' Je krijg gegarandeerd een reactie van iemand uit Utrecht.Ikzelf gebruik meestal Instagram stories hiervoor, maar er zijn ook Facebookgroepen per stad. Ook de groepen voor straatfotografie op social media zitten vol met enthousiaste leden die je graag verder helpen.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.