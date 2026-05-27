De Lens Dust Cap RF mark II van Canon

Meer: Opmerkelijk
De Lens Dust Cap RF mark II van Canonwoensdag 27 mei 2026, 15:15 door Nando Harmsen | 45x gelezen | 0 reacties
Canon heeft de lensdop die achter op het RF-objectief verbeterd. Je hoort het goed; de Lens Dust Cap RF mark II. Dit wordt misschien wel het meest populaire nieuwe product van Canon in 2026. Het lost namelijk een ergerlijk probleem op.
Wat is het probleem? Bij de ontwikkeling van de nieuwe objectieven hebben de 'slimme' designers van Canon een nieuwe lensdop moeten ontwikkelen. Nieuwe bayonet vatting, nieuwe lensdop. Dat is niets meer dan normaal.
Daarbij is het essentieel dat je de lensdop exact uitlijnt. Anders past het niet. Ter vergelijking, de lensdop van de EF-vatting paste altijd. Blindelings. De RF-lensdop niet. Die past maar op één manier.
Nu komt er de Lens Dust Cap RF mark II en die lost dit probleem op. Dan wordt het even gemakkelijk als ooit met de EF-objectieven. Je kan dan wederom blindelings de lensdop erop plaatsen. Eindelijk. De nieuwe lensdop zal ongeveer 7 euro gaat kosten.
Aangezien de 'oude' RF-lensdop zoveel ergernis oplevert bij fotografen die snel en blindelings objectieven willen wisselen, zal deze nieuwe RF-lensdop een uitkomst zijn. Ik denk dat het de (kleine) investering meer dan waard zal zijn.
Wil je dat geld er niet aan uitgeven? Dan kan je natuurlijk je 'oude' RF-lensdop aanpassen. Daarvoor moet je met een hobbymes of dremel die langste 'notch' verwijderen. Het is eenvoudig, en het bespaart geld. Het heeft wel een klein nadeel.
Je kan bij de aanpassing de lensdop op elke manier vastdraaien. Bij één van de drie posities zal de lensdop een millimeter opgetild kunnen worden. Het is nauwelijks een nadeel maar het moet genoemd worden.
Ga je de lensdoppen aanpassen? Doe dat dan op eigen verantwoordelijkheid. Gebruik je een hobbymes, pas dan wel op je vingers. Je doet het op eigen risico. Of je bestelt de nieuwe Lens Dust Cap RF mark II. De keuze is aan jou.
Het is nog even afwachten wanneer deze lensdop in de Nederlandse winkels komt te liggen.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Flitsen op Locatie
woensdag 10 juni 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 26 juni 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 8 juli 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.797 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum