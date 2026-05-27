Vakantiegeld binnen? Verbeter jouw fotografie: 125+ fotografiecurssusen + 2 boeken - Nu 120 euro voordeel! Word nu lid!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Opmerkelijk

Nando Harmsen

De Lens Dust Cap RF mark II van Canon

woensdag 27 mei 2026, 15:15 door | 45x gelezen | 0 reacties

Canon heeft de lensdop die achter op het RF-objectief verbeterd. Je hoort het goed; de Lens Dust Cap RF mark II. Dit wordt misschien wel het meest populaire nieuwe product van Canon in 2026. Het lost namelijk een ergerlijk probleem op.

Wat is het probleem? Bij de ontwikkeling van de nieuwe objectieven hebben de 'slimme' designers van Canon een nieuwe lensdop moeten ontwikkelen. Nieuwe bayonet vatting, nieuwe lensdop. Dat is niets meer dan normaal.

Daarbij is het essentieel dat je de lensdop exact uitlijnt. Anders past het niet. Ter vergelijking, de lensdop van de EF-vatting paste altijd. Blindelings. De RF-lensdop niet. Die past maar op één manier.


Lens dust cap rfII

De nieuwe lensdop van Canon.

Nu komt er de Lens Dust Cap RF mark II en die lost dit probleem op. Dan wordt het even gemakkelijk als ooit met de EF-objectieven. Je kan dan wederom blindelings de lensdop erop plaatsen. Eindelijk. De nieuwe lensdop zal ongeveer 7 euro gaat kosten.

Aangezien de 'oude' RF-lensdop zoveel ergernis oplevert bij fotografen die snel en blindelings objectieven willen wisselen, zal deze nieuwe RF-lensdop een uitkomst zijn. Ik denk dat het de (kleine) investering meer dan waard zal zijn.

Nando lenscap canon rf 2

De originele lensdop past maar op één manier. De nieuwe of een aangepaste past ongeacht de positie.

Wil je dat geld er niet aan uitgeven? Dan kan je natuurlijk je 'oude' RF-lensdop aanpassen. Daarvoor moet je met een hobbymes of dremel die langste 'notch' verwijderen. Het is eenvoudig, en het bespaart geld. Het heeft wel een klein nadeel.

Je kan bij de aanpassing de lensdop op elke manier vastdraaien. Bij één van de drie posities zal de lensdop een millimeter opgetild kunnen worden. Het is nauwelijks een nadeel maar het moet genoemd worden.

Nando lenscap canon rf

Een mes of Dremel, en het probleem van de lensdop is opgelost...

Ga je de lensdoppen aanpassen? Doe dat dan op eigen verantwoordelijkheid. Gebruik je een hobbymes, pas dan wel op je vingers. Je doet het op eigen risico. Of je bestelt de nieuwe Lens Dust Cap RF mark II. De keuze is aan jou.

Het is nog even afwachten wanneer deze lensdop in de Nederlandse winkels komt te liggen.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Flitsen op Locatie

Flitsen op Locatie

woensdag 10 juni 2026

Sint Agatha (Noord Brabant)

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 26 juni 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 8 juli 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops
Toon alle artikelen binnen Opmerkelijk
home
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra
Creatieve Technieken met Bart Siebelink

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

39.797 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord