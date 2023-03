DPReview stopt ermee

Daarna wordt er geen nieuwe content meer toegevoegd aan de website en gaat hij op slot. De site zal dan nog een beperkte periode wel te bekijken zijn.



DPReview werd gestart in 1998 en bracht jarenlang uitgebreide reviews van alle nieuwe camera's. Vaak waren ze ook de eerste partij die een nieuwe camera uit kon proberen. Feitelijk is het een archief van de complete transitie van analoge fotografie naar de digitale mogelijkheden van vandaag.



Het lijkt er ook op dat al die informatie die in 25 jaar verschenen is op de site nu gaat verdwijnen. Daarnaast verliezen natuurlijk ook nog tientallen mensen hun baan.



Chris en Jordan, die je in bovenstaande video ziet, hebben overigens al een nieuw onderkomen gevonden bij Petapixel.



