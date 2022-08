Nieuw systeem voor aanduiding sensorgrootte door DP Review?

Iedereen weet dat er verschillende sensormaten zijn. De meest bekende zijn de fullframe, de APS-C en misschien een 1 inch sensor. Maar dit zijn niet altijd de correcte maten.



Bij DP Review willen ze een nieuwe aanduiding voor sensormaten gaan gebruiken. Het idee is: meer duidelijkheid. Of wordt de verwarring alleen maar groter?



DP Review is voor velen een prachtige site met een enorme database aan informatie en testen van camera's. Ben je van plan een nieuwe camera te kopen, dan kun je hier een prachtige start maken met de eerste selectie. Dat was tien jaar geleden al, en dat is nu nog steeds.



Natuurlijk zijn er in al die jaren verschillende sensormaten aan bod gekomen. De fullframe kennen we allemaal, net als de middenformaten. Maar ook APS-C en de M43 zijn welbekende sensoren waar we weinig vraagtekens bij zetten.