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Gebruik jij de zonnekap... omgekeerd?maandag 20 juli 2026, 16:32 door Nando Harmsen | 73x gelezen | 0 reacties
Een zonnekap kan schuin invallend licht blokkeren met als resultaat minder kans op flares of haze over de foto's. Het biedt ook bescherming. Maar dan moet je de zonnekap wel op de juiste manier gebruiken. Laat 'm anders gewoon thuis.
Ik blijf mij keer op keer verbazen dat er fotografen zijn die de zonnekap omgekeerd op hun objectief houden. Het ziet er niet alleen vreemd en amateuristisch uit, het belemmert soms ook goed gebruik van het objectief.
Zeker met zoomobjectieven kan een zonnekap al snel over de scherpstelring of zelfs de zoomring komen. Daardoor wordt het gebruik belemmerd. Dit zie je vooral bij teleobjectieven.
Ik vraag er wel eens naar, en het antwoord is dan: de zon schijnt niet. Net alsof dat de enige manier is dat er onbedoeld licht in het objectief kan vallen. Een zonnekap kan het contrast verbeteren, ook als er geen zon is.
Er zijn andere redenen om een zonnekap te gebruiken. Natuurlijk is er de bescherming, want de kans is kleiner dat je met het frontlens element ergens tegenaan botst. En het biedt enige bescherming tegen regen.
Het grappige is, dat ik dan ook vaak zie dat de zonnekap toch niet omgedraaid wordt als de zon even doorkomt. Of als er regen valt. Het is te veel werk, lijkt het. Of er wordt niet aan gedacht.
Het is niet zo dat je je verplicht moet voelen om een zonnekap te gaan gebruiken. Natuurlijk niet. Maar als je die dan toch niet gebruikt, laat de zonnekap dan thuis. Haal het van je objectief af en loop niet met een omgekeerde zonnekap rond.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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