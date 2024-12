Al die foto's terugkijken om je camera is mooi, maar dan mis je misschien dat moment dat de vogel echt op een fotogenieke plek gaat zitten.

Het is goed om even terug te kijken. Dat adviseer ik dan ook altijd. Staat je belichting goed, is de foto op het oog scherp of bevalt de compositie? Je hebt dan nog gelegenheid om te corrigeren of om de instellingen bij te sturen.Ga echter niet door je foto's heen om ze in detail te bekijken en te beoordelen. Ga vooral niets weggooien als je ze niet mooi vindt, want dat is zonde van de tijd en energie. Bovendien, een klein scherm is alles behalve geschikt voor dat doel.Delete ook geen foto's als ze echt onscherp zijn, per ongeluk afgedrukt, of als het helemaal fout met de belichting. Tenzij je echt ruimte tekort komt op je geheugenkaartje is het beter om dat thuis te doen. Lekker op je gemak, met de foto's op een groot beeldscherm.Doe jij aan chimping? Gooi jij de foto's die mislukt zijn weg op locatie? Vraag je dan af wat voor meerwaarde dat heeft en waarom je dat thuis niet zou doen.Laat weten wat je ervan vindt in een reactie onder dit bericht.