De zin en onzin van een reserve camera

Meer: Persoonlijk
De zin en onzin van een reserve cameramaandag 22 juni 2026, 14:41 door Nando Harmsen | 70x gelezen | 0 reacties
Soms kom ik een advertentie tegen. Te koop: een camera, zo goed als nieuw. Altijd als reserve camera gebruikt. Ik vraag me dan af wat voor meerwaarde een reserve camera heeft. Daar heb ik geen antwoord op.
Ik begrijp het idee van een reserve camera. Wanneer de camera die je altijd gebruikt ermee ophoudt heb je een reserve. Meestal is dat de oude camera, het exemplaar dat bleef liggen toen een nieuwer model werd gekocht, maar niet altijd.
Ik heb ook twee camera's. Dat is echter geen reserve, maar een tweede camera. Ik vind dat prettig werken tijdens bruiloften. Soms in andere situaties zoals timelapse of nachtfotografie.
Ik vind het niet zinvol om een ongebruikte reserve camera in de tas te mee te nemen. Alleen voor het geval dat er iets mis gaat met de camera die wel gebruikt wordt? Je moet die tweede body dan altijd bij je hebben.
Camera's zijn niet goedkoop. Het onbruikbaar in de tas laten zitten vind ik dan ook zonde van het geld. Gebruik ze dan allebei. Dan heb je ook wat aan die 'reserve' camera.
Of een tweede camera of reserve camera zinvol is weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb de afgelopen jaren een paar situaties meegemaakt dat het een redding was geweest. Maar veel vaker was het niet nodig.
Misschien kan jij helpen. Heeft het zin om een reservecamera te hebben? Of zou je dan liever voor twee camera's in gebruik gaan? Of misschien twee totaal verschillende camera's, elk met een specifiek doel.
Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Deel je mening, of advies. Vertel je ervaring met een reserve camera en waarom je er altijd een hebt. Of waarom je gestopt bent met het meenemen van een reserve camera.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 8 juli 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 14 augustus 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 18 november 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.715 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum