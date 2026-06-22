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Nando Harmsen

De zin en onzin van een reserve camera

maandag 22 juni 2026, 14:41 door | 70x gelezen | 0 reacties

Soms kom ik een advertentie tegen. Te koop: een camera, zo goed als nieuw. Altijd als reserve camera gebruikt. Ik vraag me dan af wat voor meerwaarde een reserve camera heeft. Daar heb ik geen antwoord op.

Ik begrijp het idee van een reserve camera. Wanneer de camera die je altijd gebruikt ermee ophoudt heb je een reserve. Meestal is dat de oude camera, het exemplaar dat bleef liggen toen een nieuwer model werd gekocht, maar niet altijd.

Ik heb ook twee camera's. Dat is echter geen reserve, maar een tweede camera. Ik vind dat prettig werken tijdens bruiloften. Soms in andere situaties zoals timelapse of nachtfotografie.

Nando twee cameras tegelijkertijd

Ik werk met twee camera's tegelijkertijd. In ieder geval voor mijn bruiloftsfotografie.

Ik vind het niet zinvol om een ongebruikte reserve camera in de tas te mee te nemen. Alleen voor het geval dat er iets mis gaat met de camera die wel gebruikt wordt? Je moet die tweede body dan altijd bij je hebben.

Nando twee cameras

Een tweede camera als reserve kan natuurlijk. Je moet het dan wel overal meenemen terwijl je het niet gebruikt.

Camera's zijn niet goedkoop. Het onbruikbaar in de tas laten zitten vind ik dan ook zonde van het geld. Gebruik ze dan allebei. Dan heb je ook wat aan die 'reserve' camera.

Of een tweede camera of reserve camera zinvol is weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb de afgelopen jaren een paar situaties meegemaakt dat het een redding was geweest. Maar veel vaker was het niet nodig.

Nando twee cameras gebruiken

Geen reserve, maar gewoon een tweede camera omdat het nodig is.

Misschien kan jij helpen. Heeft het zin om een reservecamera te hebben? Of zou je dan liever voor twee camera's in gebruik gaan? Of misschien twee totaal verschillende camera's, elk met een specifiek doel.

Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Deel je mening, of advies. Vertel je ervaring met een reserve camera en waarom je er altijd een hebt. Of waarom je gestopt bent met het meenemen van een reserve camera.

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Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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Elja Trum

Elja Trum

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