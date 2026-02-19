Direct een backup tijdens het fotograferen

Photofacts Academy

donderdag 19 februari 2026, 22:44 door | 55x gelezen | 0 reacties

Wanneer je foto's maakt wil je dat ze uiteindelijk veilig op je computer staan. Heeft je camera twee kaartsloten, overweeg dan direct een backup te maken. Zeker bij belangrijke foto's, of wanneer je op reis bent.

Je denkt er liever niet over na, maar een geheugenkaart kan wel eens stuk gaan. Meestal gebeurt dat op het slechtste moment. Kans bestaat dat je dan je foto's ook kwijt bent, of dat je heel veel moeite moet doen om ze te herstellen.

Nando geheugenkaartjes 1


Dit betekent dat je de foto's met regelmaat van je kaartje moet downloaden. Het liefst direct als je terugkomt van het fotograferen. Dit betekent niet dat je ze daarna van het kaartje moet verwijderen, maar zorg ervoor dat ze op twee plekken staan.

Heeft je camera twee kaartsloten? Overweeg dan om tijdens het fotograferen al direct een backup te maken. Dit kan door de foto's die je maakt tegelijkertijd op twee kaartjes te laten opslaan. Gaat er iets mis met één van de kaartjes, dan heb je de andere als backup.

Nando canon twee kaartjes


Maak dan niet de fout door één kaartje voor de raw-bestanden te gebruiken en de andere voor jpeg-bestanden. Dat is geen backup. Een jpeg is immers niet hetzelfde als een raw-bestand. Zorg dat je voor beiden raw-bestanden opslaat.

Zeker bij fotosessies die belangrijk zijn geeft dit een zeker gevoel. Het verkleind de kans dat er iets mis gaat met de foto's. Maar ook op reis is dit aan te raden. Wanneer je dan ook nog de foto's elke dag op een computer opslaat, heb je een extra backup.

Nando leica backup


Er zijn fotografen die 'zeker weten' dat het hun niet overkomt. Je hoort ze dan zeggen; "dat is mij nog nooit gebeurd." En inderdaad, het gaat nooit fout... tot het moment dat het wel fout gaat. Neem jij het risico?

Mocht je twee kaartjes gebruiken omdat je de extra opslagruimte nodig hebt? Dan zou ik adviseren om twee extra kaartjes erbij te kopen zodat je meer opslagruimte hebt, en bovendien een backup. Of kies voor twee kaartjes met meer opslagruimte.

Nando sony een kaartje


Kan jij maar één geheugenkaartje in de camera stoppen? Dan moet je erop vertrouwen dat het goed blijft gaan. Maak dan zeker een backup op een computer als je een dagje gefotografeerd hebt. Zo verklein je de kans ook.

Een laatste overweging. Het herhaaldelijk opslaan en verwijderen van foto's zorgt voor slijtage. Overweeg om periodiek nieuwe kaartjes te kopen. Bijvoorbeeld elke twee jaar. Hoe vaak hangt af van hoeveel foto's je maakt.

Hoe stel jij je twee kaartsloten op je camera in? Als backup? Of anders? Laat het weten onder dit bericht en vertel erbij waarom je die keuze hebt gemaakt.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

