Direct een backup tijdens het fotograferen



Kan jij maar één geheugenkaartje in de camera stoppen? Dan moet je erop vertrouwen dat het goed blijft gaan. Maak dan zeker een backup op een computer als je een dagje gefotografeerd hebt. Zo verklein je de kans ook.



Een laatste overweging. Het herhaaldelijk opslaan en verwijderen van foto's zorgt voor slijtage. Overweeg om periodiek nieuwe kaartjes te kopen. Bijvoorbeeld elke twee jaar. Hoe vaak hangt af van hoeveel foto's je maakt.



Hoe stel jij je twee kaartsloten op je camera in? Als backup? Of anders? Laat het weten onder dit bericht en vertel erbij waarom je die keuze hebt gemaakt.



