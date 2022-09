Een olifant op 5 meter

Top Gun begon flink wat lawaai te maken. Daardoor bleef de olifant staan, en konden wij langzaam terug. Mijn hart bonsde best heftig in mijn keel.



In het moment zelf heb ik een aantal mooie foto's kunnen maken. Maar toen we weer op afstand waren, en de olifant ook wegging, merkte ik dat mijn armen flink aan het trillen waren. De spanning moet toch ergens heen.



s 'Avonds bij het kampvuur vertelde Top Gun ons dat als de oren van een olifant ver uit elkaar staan (zoals op mijn foto's) het dan nog niet echt menens is. De aanval is dan een mock-charge. Gewoon even laten zien wie het grootst en sterkst is.



Pas als de oren plat tegen het lichaam staan en hij in jouw richting rent, dan heb je écht een probleem. Gelukkig heb ik daar geen foto's van.



Omdat Top Gun ons een mooie ervaring had gegeven, wilden wij hem graag ook iets bijzonders laten zien. Die avond kwamen we een UFO en alien bij het kampvuur tegen.