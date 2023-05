Wildlife fotografie en de overstap naar mirrorless

Oogfocus en tracking is ideaal voor een luipaard wat recht op je auto afkomt (Canon EOS R5)

Er is nog altijd ruimte voor verbetering (zo valt mij op dat oogfocus bij gestreepte en gevlekte grote katten soms nog een uitdaging is; dit geldt voor de EOS R5.Ik hoor het echter ook van Canon EOS R3 en Nikon Z9 gebruikers), maar we zijn nog lang niet klaar wat betreft de ontwikkeling van autofocus techniek.Een ander opvallend aspect van mirrorless is de elektronische sluiter (waarbij er dus geen mechanische lamellen meer worden gebruikt). In bepaalde gevallen waarbij absolute stilte een must is, is dit een zeer waardevolle toevoeging.Maar ook het feit dat er heel veel beelden per seconde mogelijk zijn (meer dan met een mechanische sluiter), maakt dit interessant voor scenes met veel actie. Het is wel belangrijk om even na te gaan of het camera model in kwestie nog last kan hebben van 'rolling shutter' (of eventueel 'banding' bij binnenverlichting, maar dat zal bij wildlife fotografie doorgaans geen issue zijn).