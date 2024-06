Lichtende nachtwolken fotograferen

De sensationele NLC's in 2019

Ze vertonen rimpelingen en bewegen traag. Ze krijgen daardoor een spookachtige verschijning. Het is moeilijk of zelfs onmogelijk om ze met zekerheid te voorspellen, hoewel speciale (online) radarbeelden een goede indicatie geven.Ik heb ze al een aantal keren gefotografeerd, de eerste was al in 2015 voordat de meeste mensen ervan gehoord hadden. De meest sensationele verschijning die ik gezien heb was in 2019. Dat was een moment om nooit te vergeten.De laatste keer dat ik ze gezien heb was in 2021, wat alweer wat jaartjes geleden is. Tot de nacht van 23 op 24 juni 2024. Dat was het moment om er weer opuit te gaan. Helaas was het minder spectaculair dan ik gehoopt had, en na één tot anderhalf uur waren ze al verdwenen.